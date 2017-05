La comédie musicale Mamma Mia! fait partie des classiques dans le genre. Vue par plus de 60 millions de spectateurs à travers le monde, elle embrase les scènes partout sur son passage depuis sa première représentation à Londres en 1999. De retour à Montréal après 5 ans d'absence dans le cadre de sa tournée d'adieu, elle a une fois de plus tenu ses promesses.

ABBA, encore et toujours

Pour un groupe qui n'a duré que 10 ans, il aura pour le moins marqué les esprits. ABBA a enchaîné les succès en vendant des centaines de millions d'albums. "Chiquitita", "Dancing Queen", "Take a Chance on Me"... On ne compte plus ses tubes encore bien populaires. Mamma Mia! a été créé pour les remettre à l'honneur. Des chansons réconfortantes, peut-être trop entendues, donnant parfois l'impression au spectacle de servir un plat réchauffé. Pourtant, la magie opère toujours et le public en redemande. Il faut dire que le répertoire d'ABBA a ce côté bon enfant qui fait du bien, accentué ici par les costumes flamboyants de l'ère disco. Une bonne humeur et une nostalgie qui prend toujours !

D'amour et d'amitié

Si la trame narrative de Mamma Mia! est surtout un prétexte pour mettre en scène les tubes du groupe suédois, elle tient tout de même la route. Élevée seule par sa mère sur une île grecque, Sophie (Lizzie Markson) se met en tête de retrouver son père à la veille de son mariage. Elle invite donc à la cérémonie trois anciens amants de son aînée, chacun pouvant être la personne qu'elle recherche. Cela donne lieu à des retrouvailles inattendues et scènes cocasses, mais aussi l'occasion pour Donna d'ouvrir son cœur après des années d'indépendance. Betsy Padamonsky (Cinderella) campe ce personnage émancipé justement avec beaucoup d'assurance et une solide performance vocale, notamment dans le très beau numéro de "The Winner Takes it All".

De bonnes doses d'humour

La force de Mamma Mia! est sans aucun doute sa bonne humeur contagieuse. Les scènes teintées d'émotion sont bien sûr au rendez-vous, mais c'est avant tout l'humour qui domine le spectacle. Les tubes d'ABBA sont même parfois réinventés expressément en ce sens, histoire de leur redonner un sens plus léger et les dépoussiérer un peu. "Chiquitita" ne nous fait ainsi plus verser une larme, mais plutôt rire à gorge déployée devant la chorégraphie rigolote de Tanya (Cashelle Butler) et Rosie (Sarah Smith), les deux amies de Donna (Betsy Padamonsky) qui tentent désespérément de lui remonter le moral.

Autre numéro particulièrement réussi : "Take a Chance on Me" où Rosie (Sarah Smith) et Bill (Marc Cornes) s'engagent dans un jeu de séduction à se tordre de rire. Les amis de Sky (Dustin Harris Smith) débarquant en tenue de plongée sur "Lay All Your Love On Me" a aussi bien fait marrer les spectateurs.

Clichés et quelques ratés

Un décor un peu trop minimaliste, les clichés d'une île grecque, une blague ou deux un peu lourde et un numéro ("Under Attack") dont on aurait pu se passer... On oublie vite ces petits ratés grâce à la troupe dynamique qui porte le spectacle à bout de bras.

Mamma Mia! n'est pas devenu un succès monstre pour rien. Un spectacle toujours plaisant à voir et qui donne à coup sûr la pêche !

Crédit photos : Kevin Thomas Garcia

Mamma Mia! de Catherine Johnson (livret), Benny Andersson et Björn Ulvaeus (paroles et musique)

Du 17 au 19 février 2017

Une présentation d'evenko et Broadway Across Canada

À la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal

Mise en scène : Phyllida Lloyd ; chorégraphies : Anthony Van Laast ; conception de la production : Mark Thompson ; conception des éclairages : Howard Harrison ; Conception sonore : Andrew Bruce & Bobby Aitken

Avec : Betsy Padamonsky, Lizzie Markson, Cashelle Butler, Sarah Smith, Mark Cornes, Andrew Tebo, Shai Yammanee, Dustin Harris Smith, Niki Badua, Chloe Kounadis, Max Ehrlich, Austin Micheal, Kylie Brunngraber, Juan Guillen, Joshua Taylor Hamilton, Coru Cable Kidder, Matthew Janisse, Marcus John, Danny Lopez, Stephanie Inglese, Gabriella Marchion, Luke Monday, Catherine Nickerson, Alicia Osborn, Carlina Parker, Yael Reich, Alex Sheets, Julia Cassandra Smith, Ian Taylor, Brian Whitehill.