Avec l'adaptation très attendue au cinéma de La Belle et la Bête, les succès de ses récents dessins animés et l'annonce d'un concert en France reprenant ses chefs-d'œuvre, on peut dire que Disney est toujours aussi populaire. Le Québec n'échappe pas à cet engouement avec Suivez Votre Cœur, le nouveau spectacle de Disney sur Glace, en ce moment présenté au Centre Bell de Montréal.

Classiques et nouveautés

Qui pense à Disney, pense bien sûr aux contes classiques qui ont bercé notre enfance. Ils ont beau dater de plusieurs décennies, impossible de les détrôner. Il en va de même avec Mickey et sa bande qui sont au cœur de l'univers Disney depuis ses débuts, fidèles guides aussi à chacun des spectacles sur glace. Il y a certes quelque chose de réconfortant à les retrouver, année après année, alors que tant de nouveautés auraient pu nous les faire oublier.

Suivez Votre Cœur, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Les inconditionnels de Blanche-Neige ou Cendrillon sont servis, alors que les fans des dessins animés à la mode ne sont pas non plus en reste. Dans la première partie du spectacle, l'idée est en effet de combiner l'ancien et le nouveau d'une manière assez ingénieuse : à travers les souvenirs de Riley, la petite héroïne de Sens Dessus Dessous. Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût l'aident en effet à retrouver confiance en elle alors qu'elle s'apprête à jouer un match de hockey décisif. Quoi de mieux pour l'inspirer que la pléiade de princesses de Disney dont la persévérance et la bravoure ont fait leurs preuves ?

La deuxième partie du spectacle a également son lot de surprises avec notamment une excursion sous-marine aux côtés de Dory, Nemo, Martin et leur nouvel ami Hank. Le monde hivernal d'Arendelle est aussi à l'honneur avec les sœurs royales Anna et Elsa du très aimé conte La Reine des Neiges. C'est d'ailleurs l'un des rares moments du spectacle où les enfants du public chantent autant à tue-tête ; le fameux tube "Libérée, délivrée" ayant décidément marqué les esprits !

Acrobaties et surprises

Si l'on regrette que la musique soit préenregistrée comme dans tous les Disney sur Glace, Suivez Votre Cœur nous le fait oublier par ses numéros extrêmement rythmés. Un nombre incroyable de personnages de contes se croisent sur la patinoire ; faisant du spectacle un condensé de magie très efficace. L'attention portée à chacun des costumes impressionne et on ne peut que saluer l'apport d'un écran géant comme complément aux décors.

Surfant sur la popularité actuelle de La Belle et la Bête, un long segment est consacré à ce conte flamboyant. Les chorégraphies sont à son image, dont celles des couverts qui entonnent "Bienvenue". Autres moments forts du spectacle, les acrobaties d'Ariel et de Raiponce qui ont provoqué beaucoup d'exclamations dans la salle. Même Mickey a eu droit à son instant de gloire en devenant apprenti sorcier pour donner vie à des balais bien dégourdis.

Bref, de beaux moments à partager en famille avec ce spectacle qui sait lier le passé et le présent. À ne pas rater en français ou en anglais jusqu'au 12 mars !

