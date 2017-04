“Frozen” dévoile le nom de ses princesses à Broadway

Sa soeur Anna sera quant à elle interprétée par Patti Murin qui est plus connue pour ses rôles à la télévision dans les séries "Chicago Med" ou "Royal Pains". On a quand même pu la retrouver dans la tournée officielle de Wicked ou encore dans Xanadu. En ce qui concerne les rôles masculins, Jelani Alladin fera ses débuts à Broadway dans le rôle de Kristoff et Greg Hildreth (Peter and the Starcatcher ; Cinderella) entrera dans la peau de l'irrésistible Olaf. John Riddle (The Visit) et Robert Creighton (Cagney ; The Little Mermaid) joueront respectivement les méchants Hans et le Duc de Weselton.

Vous retrouverez les inoubliables musiques du dessin animé ainsi que de nouvelles mélodies composées par le tandem original Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Le livret sera quand à lui écrit par Jennifer Lee qui s'était déjà occupé du scénario du film. Tout porte à croire que le succès du film oscarisé se répètera sur scène mais espérons que l'appât du gain n'empêchera pas d'en faire une production spectaculaire qui ne nous laissera pas de glace à son arrivée en 2018 au St James Theatre à New York.

Crédit photos : Disney Theatrical

Frozen de Disney Theatrical Productions

Metteur en scène : Michael Grandage ; Musiques : Kristen Anderson -Lopez et Robert Lopez ; Livret : Jennifer Lee ; Chorégraphies : Rob Ashford ; Lumières : Natasha Katz ; Costumes ; Christopher Oram

Avec : Caissie Levy, Patti Murin, Jelani Alladin, Robert Creighton et Greg Hildreth