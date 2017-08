Jamais deux sans trois ! Après l'annonce de l'arrêt de Bandstand et de The Great Comet, c'est déjà l'heure des adieux pour Groundhog Day qui se terminera le 17 septembre à New York avant de partir sur les routes américaines.

La fin du "Jour sans fin"

Ce sera après plus 200 représentations que la comédie musicale du tandem Tim Minchin / Danny Rubin (Matilda) fermera ses portes à Broadway seulement quelques mois après son ouverture officielle en avril dernier. Lauréat du Laurence Olivier Award 2017 et nommé 7 fois à la dernière cérémonie des Tony Awards, Groundhog Day n'aura malheureusement pas réussi à séduire un large public pour rester un jour de plus au cœur de cette saison très chargée en comédies musicales de qualité. Même la présence de Bill Murray (l'acteur original du film "Un Jour sans Fin") deux jours de suite en référence au long-métrage n'aura pas non plus suffit à faire suffisamment le buzz pour attirer les potentiels curieux.