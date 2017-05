L’album de ”The Color Purple” récompensé aux Grammy Awards

Cette année c'est l'enregistrement de la dernière reprise de The Color Purple qui l'emporte. Une belle victoire pour ce spectacle qui a débuté plutôt modestement. Cette production a vu le jour à la Menier Chocolate Factory, un petit théâtre londonien de 150 places où se joue actuellement She Loves Me. Les productions qui y sont proposées sont toujours de grande qualité, et finissent régulièrement sur les planches du West End ou de Broadway. Ce qui est le cas de The Color Purple qui est resté à l'affiche du Bernard B. Jacobs Theatre pour 450 représentations. Le spectacle a obtenu quatre nominations aux Tony Awards l'an dernier et en a remporté deux, celui de la meilleure artiste pour Cynthia Erivo (qui est depuis la coqueluche de Broadway) et celui du meilleur ''revival''.