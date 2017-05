Avec l'excellent trio Meryl Streep-Emily Blunt-Anne Hathaway, le film Le diable s'habille en Prada est vite devenu culte pour toute une génération en 2006.



Pour notre plus grand bonheur, une équipe créative de grand talent est en train de s'organiser pour monter le spectacle sur scène sous forme de comédie musicale. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Elton John (qui avait réussi un sacré tour de force avec la version scénique de Billy Elliot) et du scénariste Paul Rudnick (La Famille Adams ; Sister Act).



Un spectacle musical attendu depuis des années

Ils auront la lourde tâche d'adapter le roman de Lauren Weisberger, qui avait été sublimé au cinéma par un trio d'interprètes formidables. Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt pourraient d'ailleurs tout à fait reprendre leurs rôles sur scène (on peut rêver, non ?) vus leurs talents musicaux démontrés entre autres dans Les Misérables et Into The Woods.

Aucune date prévisionnelle de sortie n'a été annoncée (ce serait a priori pour Broadway plutôt que pour le West End), mais il faut savoir que le projet dort dans les cartons de la production depuis des années déjà... espérons qu'avec ces nouveaux contributeurs de renom, la comédie musicale Le Diable s'habille en Prada puisse enfin voir le jour !

