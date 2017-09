Pour le moment aucun extrait n'a été diffusé mais vous pouvez déjà admirer la pochette de l'album ainsi que la liste des 15 chansons qui seront interprétées par les Leading Ladies. Autant vous dire que nous avons hâte d'être au 17 novembre pour découvrir ce disque qui s'annonce comme la belle surprise de cette fin d'année.

Retrouvez le tracklisting de l'album "Songs From The Stage" :

1. One Night Only ( Dreamgirls 2. Seasons of Love ( Rent

4. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Beautiful : The Carole King Musical)

5. Wind Beneath My Wings (Beaches)

8. Somebody to Love (We Will Rock You)

9. Falling Slowly (Once)

10. Love Will Stand When All Else Falls (Memphis)

12. Will You Still Love Me Tomorrow (Beautiful : The Carole King Musical)

13. Don't Rain On My Parade ( Funny Girl

14. Have Yourself a Merry Little Christmas (Meet Me in St Louis)