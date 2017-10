“Mozart, l’Opéra Rock” : et maintenant, la Chine !

Après la Corée du sud en 2016, l'opéra rock d'Albert Cohen et de Dove Attia créé en 2009 met à présent le cap sur la Chine pour une poignée de représentations prévues au Shanghai Culture Square du 2 au 7 janvier 2018. Le tout en version française, et avec une bonne partie de la troupe originale.

Mais quand s'arrêteront-ils ? Surfant sur l'énorme popularité spectacle en Asie, à l'instar de Notre-Dame de Paris ou encore Roméo et Juliette, la troupe de Mozart - l'Opéra Rock a annoncé qu'elle se reformerait en partie pour quelques dates au Shanghai Culture Square du 2 au 7 janvier prochain, dans une version scénique complète. Déjà en 2016, le show original s'était joué en version française en Corée du Sud pendant deux mois sous l'appellation Amadeus - l'Opera Rock, avec une distribution quasiment similaire à celle qui avait fait le succès de l'opéra rock en France en 2009 et 2010.

Mikelangelo Loconte et Florent Mothe à nouveau à l'affiche

Des représentations asiatiques qui font grincer des dents les fans hexagonaux sur les réseaux sociaux, eux qui rêvent également d'un retour du spectacle original en France et n'avaient eu droit en 2014 qu'à un format concert symphonique avorté avant la fin des représentations faute de places vendues. Mais sur le continent asiatique où les billets pour les spectacles musicaux français se vendent comme des petits pains, en revanche, ce retour représente indéniablement une manne financière attractive.

Au vu de l'engouement du public chinois pour le spectacle et plus particulièrement pour ses deux têtes d'affiche masculines, Mikelangelo Loconte et Florent Mothe, ce retour à Shanghai qui se fera à priori sous la houlette d'Enzo Product a été préparé avec grand soin pour ravir les fans locaux. Ainsi, dans les rôles principaux masculins, on retrouvera sans étonnement Mikelangelo Loconte (Timéo) dans la peau du génie de la musique Wolfgang Amadeus Mozart, et Florent Mothe (La Légende du roi Arthur) dans celle du torturé Antonio Salieri. Seul Solal (Adam & Eve - la seconde chance ; Jésus - de Nazareth à Jérusalem) ne reprendra pas du service, remplacé pour le rôle de Léopold Mozart par Laurent Bàn (Zorro - le musical ; Priscilla Folle du Désert), qui avait campé Salieri dans la version coréenne de 2016 et connait lui aussi un succès certain en Asie. Récemment, Merwan Rim (Les 10 Commandements ; Le Roi Soleil) a également annoncé sur les réseaux sociaux qu'il serait à nouveau de la partie dans les rôles secondaires de l'aubergiste et du clown.

Une distribution féminine encore inconnue

Pour l'heure, en revanche, aucun nom n'a été dévoilé pour la distribution féminine. Une annonce d'auditions a simplement circulé au début de la rentrée pour les rôles d'Aloysia, la muse énigmatique de Mozart, et de Constance, fille cadette de la famille Weber et épouse de Mozart. Cela signifie-t-il que Maeva Meline sera elle aussi de la partie pour se glisser à nouveau dans la peau de Nannerl, la sœur de Mozart ? Nous devrions avoir la réponse sous peu.

Mozart, l'Opéra Rock

Au Shanghai Culture Square du 2 au 7 janvier 2018

Mise en scène : Olivier Dahan - Chorégraphie : Dan Stewart - Livret : Dove Attia et François Chouquet - Paroles : Dove Attia, Patrice Guirao et Vincent Baguian - Musiques : Rodrigue Janois, William Rousseau, Olivier Schultheis, Jean-Pierre Pilot, Elio, Antoine Essertier, Lilitoy, Nicolas Luciani, Philippe Uminski, Apocalyptica, Socalled, Rémy Lacroix et Dove Attia

Avec : Florent Mothe, Mikelangelo Loconte, Laurent Bàn, Merwan Rim.