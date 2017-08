“Love Never Dies” en tournée aux États-Unis : la distribution annoncée

En 2010, la fameuse suite du Fantôme de l'Opéra n'avait pas fait l'unanimité malgré ses têtes d'affiche : Sierra Boggess et Ramin Karimloo. Depuis sa première à Londres il y a 7 ans, Love Never Dies a pourtant multiplié ses productions de l'Allemagne au Japon, mais c'est sa version australienne remaniée qui semble avoir été la plus appréciée, d'ailleurs filmée et disponible en DVD. Dès le mois d'octobre, plusieurs villes américaines pourront à leur tour découvrir pour la première fois les personnages cultes de cette œuvre tantôt décriée, tantôt acclamée.

Mis en scène par Simon Phillips, Love Never Dies prend place en 1907, 10 ans après l'étrange disparition du Fantôme à l'Opéra de Paris. On le retrouve dans une toute nouvelle vie à New York, plus précisément dans l'ambiance électrique de Coney Island et son univers de foires foraines. Il est cependant loin d'avoir oublié Christine Daaé, aujourd'hui reconnue comme l'une des meilleures sopranos au monde. Malheureuse en mariage, la jeune femme accepte avec plaisir l'invitation de se rendre aux États-Unis pour se produire sur la scène d'un opéra réputé, sans se douter que le Fantôme se cache derrière cette mystérieuse proposition.

C'est le ténor islandais Gardar Thór Cortes qui campera ce dernier ; rôle qu'il connait bien pour l'avoir déjà joué à Hambourg, sans compter qu'il devait aussi l'interpréter dans la production spéciale 30e anniversaire du Fantôme de l'Opéra à Paris qui a malheureusement dû être annulée suite à l'incendie du théâtre Mogador. L'Italo-américaine Meghan Picerno qu'on a pu voir dans une variété de pièces ces dernières années (Sweeney Tood ; West Side Story ; My Fair Lady...) aura quant à elle le privilège de se glisser dans la peau de son égérie.

Le reste de la distribution a également été annoncé. Karen Mason sera Madame Giry, Sean Thompson (Raoul), Mary Michael Patterson (Meg Giry) tandis que Casey Lyons et Jake Miller se partageront le rôle de Gustave. Le trio d'acolytes du Fantôme sera pour sa part composé de Katrina Kemp (Fleck), Richard Koons (Squelch) et Stephen Petrovich (Gangle).

Pour voir le détail des villes américaines où Love Never Dies, The Phantom Returns s'arrêtera, cliquez ici.

Crédits photos : Fay Fox / Site officiel de Gardar Thór Cortes

Love Never Dies d'Andrew Lloyd Webber

Musique : Andrew Lloyd Webber ; Paroles : Glenn Slater et Charles Hart ; Livret : Andrew Lloyd Webber, Glenn Slater, Ben Elton et Frederick Forsyth ; Mise en scène : Simon Phillips.

Avec : Gardar Thór Cortes, Meghan Picerno, Karen Mason, Sean Thompson, Mary Michael Patterson, Casey Lyons, Jake Miller, Katrina Kemp, Richard Koons et Stephen Petrovich.