Près de 30 ans après sa première apparition à Broadway, Once on this Island est de retour dans le théâtre immersif Circle in the Square à partir du 9 novembre 2017.

Entre Shakespeare et Andersen aux Antilles !

Once on this Island est une comédie musicale en un acte inspirée du l'œuvre de Rosa Guy de 1985 "My Love, My Love or the Peasant Girl". On y retrouve aussi bien des éléments de "Roméo et Juliette" que de "La Petite Sirène". Alors qu'une tempête a dévasté son village aux Antilles, une jeune paysanne nommée Ti Moune tombe amoureuse d'une homme riche habitant de l'autre côté de l'île. Alors que leurs communautés et cultures les séparent, Ti Moune va se faire aider des dieux de l'île pour retrouver l'élu de son cœur.

La comédie musicale fut nommée à neuf reprises aux Tony Awards mais repartie les mains vides et termina sa route après quasiment 500 représentations en une année au Booth Theatre à New York. Once on this Island fut ensuite repris dans le West End en 1994 et le spectacle décrocha alors l'Olivier Award de "Best New Musical" en 1995. C'est donc quasiment trente ans plus tard que l'œuvre revient enfin aux Etats-Unis dans l'atmosphère intimiste du Circle in the Square Theatre avec une distribution prometteuse.