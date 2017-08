“Jersey Boys” déjà de retour Off-Broadway cet automne !

Alors que la comédie musicale s'est achevée en début d'année à New-York et Londres après respectivement onze et neuf années de bons et loyaux services, Jersey Boys crée la surprise en revenant Off-Broadway à partir du mois de novembre.

"Oh What a Night"

Il faut croire que l'histoire de Frankie Valli and the Four Seasons n'a pas fini d'être racontée de l'autre côté de l'Atlantique. Lauréat de 4 Tony Awards dont celui de la meilleure comédie musicale en 2006, Jersey Boys aura tenu 11 ans avant de jouer ses dernières représentations en janvier dernier à l'August Wilson Theatre qui abrite désormais le réussi Groundhog Day. Le spectacle subira le même sort à Londres quelques mois plus tard en entonnant son dernier "Who Loves You" le 26 mars dernier. Il est donc étonnant que le spectacle revienne déjà à l'affiche à New York mais de petites modifications sont de rigueur pour le retour de ce groupe que l'on ne présente plus.