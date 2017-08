“Game of Thrones the Rock Musical” à la conquête de New York

Alors que la série télévisée en est actuellement à la fin de sa 7ème saison, "Game of Thrones" devient contre toute attente une comédie musicale parodique qui fera ses débuts Off-Broadway après avoir emballé Los Angeles et San Diego.

De Westeros à (Off)-Broadway !

Après les succès de Spamilton (parodie musicale d'Hamilton) et Puffs (pièce parodie autour de l'univers d'Harry Potter), voici l'arrivée d'une nouvelle parodie musicale autour cette fois-ci du succès planétaire de l'œuvre littéraire de Georges R.R Martin : "Games of Thrones". Célèbre pour être une des séries les plus piratées du moment, elle déchaîne régulièrement une communauté de fans passionnés qui commentent régulièrement sur les réseaux sociaux les aventures incroyables des familles Stark, Lannister, Targaryen ou Baratheon pour ne citer qu'eux. Au terme de la huitième saison qui s'achèvera vraisemblablement en 2018/2019, la série comptera 73 épisodes d'environ une heure chacun et des centaines et centaines de morts. Difficile de croire que ce sujet pouvait être adapté en comédie musicale et pourtant Games of Thrones the Rock Musical arrivera Off-Broadway à partir du 10 octobre 2017.