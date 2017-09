“Carousel” fera son retour à Broadway pour le printemps 2018

Une distribution de rêve

Mais ce qui attire le plus avec ce Carousel, c'est sa distribution, menée par deux des interprètes les plus populaires de Broadway actuellement, Jessie Mueller et Joshua Henry dans les rôles de Julie Jordan et Billy Bigelow. Jessie Mueller a fait ses débuts à Broadway en 2012 avec On A Clear Day You Can See Forever. Si le spectacle est plutôt mal accueilli, les critiques sont dithyrambiques sur sa prestation. Elle enchaîne ensuite les rôles à New York dans Into the Woods, Nice Work If You Can Get It ou The Mystery of Edwin Drood. Sa carrière prend un tournant en 2014 avec Beautiful : The Carole King Musical qui lui vaut un Tony Award. Elle a depuis crée le rôle de Jenna dans Waitress. À noter qu'elle a déjà joué dans une version concert de Carousel, mais cette fois dans le rôle de Carrie Pipperidge. Joshua Henry a lui fait ses débuts à Broadway en 2008 dans la production originale de In The Heights. Il a depuis obtenu deux nominations aux Tony Awards pour ses prestations dans The Scottsboro Boys et Violet. Il tient actuellement le rôle d'Aaron Burr dans la tournée américaine d'Hamilton.