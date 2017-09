Le film “Mean Girls” deviendra une comédie musicale à Broadway en 2018

Et qui dit comédie dit Tina Fey ! Cette actrice, scénariste, productrice et humoriste connue pour ses rôles dans la série "30 Rock" et "Saturday Night Live" est à la plume de ce nouveau spectacle qui sera composé par Jeff Richmond (qui a déjà travaillé avec elle sur la série "Unbreakable Kimmy Schmidt") et dont les paroles seront assurées par Nell Benjamin (Legally Blonde). Le tout sera mis en scène par Casey Nicholaw ayant déjà officié sur The Book of Mormon et Aladdin notamment.



En ce qui concerne la distribution, on retrouvera Erika Henningsen (Les Misérables) dans le rôle de Cady Heron qui était interprétée par Lindsay Lohan dans le film. Le rôle de l'odieuse Regina Georges, campée par Rachel McAdams dans le film, sera tenu par Taylor Louderman (Kinky Boots ; Bring it On) et celui de Gretchen Wieners, joué par Amanda Seyfried, sera interprété par Ashley Park (The King and I). La troupe prendra la place laissée par Groundhog Day à l'August Wilson Theatre de New York après avoir testé le spectacle en cette fin d'année à Washington. Attendue comme une nouveauté de choix en 2018, Mean Girls aura fort à faire face à une concurrence rude comme Frozen, SpongeBob SquarePants ou encore l'arrivée de la pièce Harry Potter and The Cursed Child !

Retrouvez un message de Tina Fey pour annoncer l'arrivée de Mean Girls à Broadway