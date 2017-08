Artiste complète connue notamment pour ses rôles au cinéma ("Hocus Pocus"), Bette Midler a enregistré une vingtaine d'albums, remporté 4 Grammy Awards, 4 Golden Globes, 3 Emmy Awards, et vendu plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde entier. Après avoir fait ses débuts dans la production originale de Fiddler On the Roof en 1967, Bette Midler n'est revenue que quarante ans plus tard à New York dans un "one-woman" show intitulé I’ll Eat You Last: A Chat with Sue Mengers. Sa participation à Hello Dolly marque donc son retour dans une comédie musicale après cinquante années d'absence. Ses revues ont brisé les records de box-office à Broadway et les préventes d'Hello Dolly ont également atteint des sommets. Nous avons eu la chance d'assister à une des représentations cet été et le moins qu'on puisse dire c'est qu'à bientôt 72 ans, The Divine Miss M mène son public à la baguette et d'un battement de cil peut déclencher l'hilarité générale.

"Put on Your Sunday Clothes"

Hello Dolly fait parti de ces grands classiques qui vous transportent instantanément dans une autre époque grâce à des costumes sublimes, une mise en scène élégante et raffinée ainsi qu'une bande originale inoubliable (imaginez le genre d'univers que vous retrouvez en traversant Main Street USA dans un grand parc d'attraction parisien). L'ensemble de cette comédie musicale fait d'ailleurs preuve d'une rigueur millimétrée en proposant des chorégraphies éclatantes notamment sur l'ouverture mais également sur "Put on Your Sunday Clothes", un numéro à couper le souffle dans le premier acte où un gigantesque train traverse la scène (vous pouvez reconnaître cette chanson dans le film d'animation des studios Pixar "Wall-E" où ce dernier regarde à de nombreuses reprises des extraits du film de 1969).