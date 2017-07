Les 5 bons plans pour aller voir une comédie musicale à Broadway !

Les vacances arrivent et vous avez prévu d'aller visiter la Grosse Pomme prochainement ? Nous sommes allés sur le terrain afin de dénicher les meilleurs moyens de découvrir les comédies musicales de Broadway sans avoir à casser sa tirelire.

Plus les années passent et plus les billets pour aller voir un spectacle à New-York augmentent. Pour vous donner un exemple, les billets les plus coûteux pour la production d'Oklahoma en 1940 ne coutait "que" 4,40 $ (ce qui reviendrait à une soixantaine de dollars avec l'inflation de nos jours). En 2017, les billets "normaux" les plus chers sont désormais autour de 150 $ en moyenne alors que les billets premium peuvent atteindre jusqu'à 500$ ou 850 $ pour des spectacle comme Hello Dolly ou Hamilton. Alors que les poches de producteurs se remplissent de plus en plus, il est dorénavant plus difficile de s'offrir une comédie musicale quand on visite New-York.



C'est avec l'arrivée du désormais célèbre Rent en 1996 que les mœurs ont commencés à changer. En effet, le prix du billet étant trop cher pour les plus jeunes spectateurs (cible du spectacle), les producteurs ont décidés de proposer les deux premiers rangs du théâtre pour 20 $ seulement à partir de deux heures avant chaque performance. De ce fait, les spectateurs les plus motivés pour voir la comédie musicale pouvaient arriver très tôt voire même dormir devant le théâtre pour espérer décrocher ce précieux sésame. Un an plus tard, l'engouement fut tel que pour éviter les campements et mouvements de foules, une loterie a été mise en place. Ce fut le début des bons plans à Broadway. Après notre escapade à New York, nous pouvons vous dévoiler 5 façons de trouver des billets moins chers pour aller voir une comédie musicale à Broadway.



Pour les courageux : Les "Rush-Tickets" et "Standing Room Only"



Vous avez un spectacle précis en tête et attendre ne vous fais pas peur, les "rush-tickets" sont fait pour vous. Plus d'une dizaine de spectacles propose ce service qui consiste à se présenter à l'ouverture du box-office du théâtre pour acheter au maximum 2 billets (parfois uniquement en espèces) pour un prix situé entre 30 $ et 40 $ en moyenne. Attention : premiers arrivés, premiers servis ! Selon la popularité des spectacles, il faudra parfois se lever très tôt car la disponibilité des places varient. Il sera par exemple beaucoup plus facile d'avoir une place pour Chicago que pour Come From Away. Le théâtre peut cependant ne pas proposer ces billets si le spectacle est complet. Le placement est à la discrétion du box-office et peut être en visibilité réduite.



Voici une liste non-exhaustive et sujette à modifications des spectacles proposant actuellement des "rush-tickets:

Bandstand (35$), Beautiful : The Carole King Musical (40$), A Bronx Tale (39$), Charlie and the Chocolate Factory (40$), Chicago (36,5$), Come From Away (38$), Groundhod Day (39,5$), Miss Saigon (39$), Natasha,Pierre and the Great Comet of 1812 (39$), On Your Feet (40$), School of Rock (39$), War Paint (40$)

Nous vous conseillons cependant d'aller vérifier sur le site internet si c'est toujours le cas avant de vous déplacer pour ne pas être déçu. Si vous avez l'occasion, allez directement au box-office la veille afin de demander à quelle heure faut-il venir en général pour avoir plus de chance d'avoir un "rush-ticket".

Quand un spectacle est complet, il vous reste une chance de le voir si le théâtre pratique la politique SRO à savoir "Standing Room Only". Ces places debout situées au fond de l'orchestre sont vendues généralement le jour même de la représentation et sont en nombre très limité. Selon les spectacles, les billets peuvent parfois être vendus via la file d'attente des annulations dite "cancellation line" comme pour Hamilton ou par une loterie en ligne comme pour Dear Evan Hansen. Nous vous conseillons de vérifier les modalités des "Standing Rooms" sur internet avant de vous y rendre. Voici la liste non-exhaustive des spectacles proposant actuellement ce genre de places :



Book of Mormon (27$), Chicago (26,5$) Dear Evan Hansen (42$), Hamilton (40$), Hello Dolly (47$), Kinky Boots (27$), Phantom of the Opera (27$), School of Rock (27$), War Paint (50$) et Waitress (32$)

Pour les chanceux : Les loteries



Si vous n'avez pas le cœur a camper dehors et que vous êtes joueur : les loterie sont faites pour vous. Initialement prévues pour éviter les mouvements de foules, les loteries se faisaient devant le théâtre quelques heures avant le début de la représentation et permettaient de tirer au sort à la main une dizaine ou vingtaine de chanceux qui allaient pouvoir assister au spectacle généralement dans les premiers rangs du théâtre.

Aujourd'hui la majorité des loteries se font désormais sur internet ou via les réseaux sociaux ce qui évitent aux spectateurs de se déplacer devant le théâtre. On perd alors le côté social et interactif du procédé mais cela permet à plus de personnes de participer à distance et de pouvoir découvrir un spectacle de Broadway à un prix de 40 $ en moyenne. Seul Wicked et Book of Mormon ont conservé la tradition de la loterie devant le théâtre (en plus de celle en ligne) avec des petits bouts de papier en proposant régulièrement de très bonnes places. Encore récemment, Hamilton proposait une loterie spéciale avec une dizaine de places au prix de 10 $ (billet papier sur lequel figure toujours Alexander Hamilton). Le succès était tel que la rue du Richard Rodgers Theatre se voyait inondée de monde et qu'il était difficile aux policiers de pouvoir faire la circulation dans ces conditions. De ce fait la loterie a désormais lieu en ligne et des dizaines de milliers de personnes tentent chaque jour leur chance pour être tiré au sort.



Chaque spectacle a son mode de réservation en ligne, pour Groundhog Day par exemple vous pourrez directement cliquer aux dates qui vous intéressent sur une semaine mais pour d'autre comme Cats ou War Paint il faudra se reconnecter tous les jours et réessayer. Voici une liste non-exhaustive des spectacles proposant actuellement une loterie digitale :

Aladdin (30$), Anastasia (42$), Book Of Mormon (50$), Cats (40$), Chicago (36,5$),Dear Evan Hansen (40$), Groundhod Day (39,5$), Hamilton (10$), Kinky Boots (37$), The Lion King (30$), Natasha,Pierre and the Great Comet of 1812 (39$), On Your Feet (40$), Phantom of the Opera (28$), School of Rock (39$), War Paint (40$), Wicked (35$)



Tous les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujet à modifications, n'hésitez pas à vérifier sur les sites des comédies musicales correspondantes.

Pour les prévoyants : Les réductions sur les sites partenaires



Si la date de votre voyage est déjà réservé et que vous voulez être sûr de voir le spectacle de votre choix, il est alors plus vigilant de prendre vos billets bien en amont. La plupart des comédies musicales proposent notamment des réductions avant de commencer pour inciter les spectateurs à venir aux premières représentations puis en parler via le bouche à oreille. Deux sites sont particulièrement efficaces pour récupérer des codes de réductions. Il s'agit de playbill.com et broadwaybox.com. Pour le premier il suffit tout simplement de s'inscrire gratuitement au playbill club et vous pourrez vous balader dans l'onglet discount et choisir le spectacle qui vous convient. En ce qui concerne le second, les réductions sont directement visibles sur la page d'accueil. Vous pourrez économiser les frais de gestion internet (généralement une dizaine de dollars) en présentant le code promo directement au box-office du théâtre.



Évidemment, vous ne trouverez pas toutes les comédies musicales en réduction (Anastasia, Dear Evan Hansen ou encore Wicked ne figureront probablement jamais sur ces sites) mais cela peut valoir le coup si vous désirez découvrir des spectacles à l'affiche depuis quelques temps où qui auraient du mal à faire salle comble. L'avantage de ce procédé vous permettra de choisir très souvent vous même votre emplacement dans le théâtre ce qui n'est pas négligeable.

Pour les connectés : L'application TodayTix

Si votre smartphone est indispensable et que vous êtes à l'affut de la moindre notification, l'application TodayTix pourrait vous sauver la mise. Valable également à Londres, Chicago, Los Angeles ou encore Boston, cette application (qui a également un site internet) vous permet de réserver vos billets quelques semaines avant la représentation et jusqu'au jour même avec parfois un tarif très avantageux. Vous ne saurez pas exactement où vous êtes placé (seulement la catégorie mais pas la place précise) et un agent TodayTix vous attendra devant le théâtre pour vous donner en mains propres une enveloppe rouge contenant vos places pour le spectacle. De nombreuses offres spéciales ou préventes ont lieux uniquement sur cette application donc il est toujours bon d'y jeter un œil.



Pour les retardataires : Les kiosques TKTS



Vous n'aimez pas planifier en avance et vous préférez vous laisser porter par l'humeur du moment, les kiosques TKTS sont fait pour vous. Situés à plusieurs endroits de la ville (Time Square, Lincoln Center, South Street Seaport et Downtown Brooklyn), ils vous permettront d'acheter des places de 20% a 50% moins cher que le prix pratiqué au box office pour le spectacle du soir même ou du lendemain après-midi. Là encore, toutes les comédies musicales ne sont pas disponibles mais vous devriez avoir un large éventail de disponibilités surtout en semaine. Une application est disponible mais ne vous permet pas d'acheter de billets, uniquement de consulter en temps réel les réductions aux spectacles. Le célèbre escalier rouge au milieu de Time Square est souvent pris d'assaut mais n'hésitez pas à essayer les autres kiosques bien moins fréquentés pour éviter une longue file d'attente.



Il existe également des tarifs particuliers pour les étudiants ou les jeunes de moins de 26 ou 35 ans mais ces derniers sont beaucoup plus rares et sont très variables en fonction des théâtres et des spectacles.

Nous espérons que ce petit guide vous aidera à voir encore plus de comédies musicales ou à les planifier différemment que vous visitiez New-York pour la première ou la dixième fois ! Alors si vous allez la chance de passer par Broadway, laissez vous guider par la lumière des enseignes et rêver en musique d'Agrabah à la cité d'émeraude d'Oz.