“Pretty Woman” prête à conquérir Broadway en 2018

La comédie romantique culte de 1990 s'apprête à reprendre vie sur les planches sous forme d'un musical signé Bryan Adams. Le spectacle sera présenté à l'Oriental Theatre de Chicago à partir du 13 mars prochain, puis à Broadway dès l'automne 2018.

Certes, Pretty Woman est une sorte de conte de fées moderne calibré pour séduire les midinettes. Mais le film de Garry Marshall sorti sur les écrans en 1990 est aussi bien plus que ça, grâce notamment au jeu impeccable de ses deux acteurs principaux, à savoir Julia Roberts et Richard Gere. Pour preuve, il s'agit du quatrième plus gros succès du box-office américain. L'histoire, connue aujourd'hui d'une grande majorité de la population, est celle d'Edward Lewis, un homme d'affaires solitaire et chevronné qui, de passage à Los Angeles, fait une rencontre impromptue sur Hollywood Boulevard avec Vivian, une prostituée pétillante et délurée qu'il engage pendant une semaine pour lui tenir compagnie et lui servir de faire-valoir lors de ses sorties publiques. De fil en aiguille, leur relation va s'avérer bien plus profonde qu'elle ne paraissait au départ…

L'équipe créative et la distribution en partie dévoilés

Surfant sur la vague de succès qu'ont récemment connu les adaptations en comédie musicale de plusieurs films cultes, le réalisateur Garry Marshall s'était naturellement penché sur une version musicale de Pretty Woman avant son décès en 2016, et avait même préparé à cet effet un livret suivant scrupuleusement le scénario initial du long-métrage. Depuis, la productrice Paula Wagner a récupéré le livret ; elle le fera vivre sur scène à Broadway à partir de l'automne 2018 dans une salle encore inconnue, après cinq semaines de rodage qui débuteront le 13 mars 2018 à l'Oriental Theatre de Chicago. Côté partition, c'est le célèbre chanteur canadien Bryan Adams qui aura la lourde tâche de composer les musiques et d'écrire les paroles des chansons du musical. A ses côtés, on devrait notamment retrouver Jerry Mitchell (La Cage aux folles ; Kinky Boots) à la réalisation et aux chorégraphies. A noter cependant que Bryan Adams a décidé de ne pas reprendre dans le spectacle le tube "Pretty Woman" de Roy Orbison, qui accompagnait la célèbre scène de la virée shopping de Vivian sur Rodeo Drive. Un choix qui devrait en décevoir quelques-uns…

Bien sûr, restait à savoir qui relèverait le défi de se glisser dans la peau de la naïve et solaire Vivian et du richissime Edward, si brillamment interprétés à l'écran par Julia Roberts et Richard Gere… Les heureux élus seront Samantha Barks, qui campait Eponine dans la version cinématographique de 2012 des Misérables, et Steve Kazee (Once). Seront-ils à la hauteur du couple mythique originel ? Verdict l'an prochain !

Pretty Woman, coproduit par Paula Wagner

A l'Oriental Theatre de Chicago à partir du 13 mars 2018, puis à Broadway dès l'automne 2018

Livret : Garry Marshall ; Paroles et musique : Bryan Adams ; Chorégraphies et réalisation : Jerry Mitchell

Avec : Samantha Barks, Steve Kazee