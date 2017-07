Nommé à trois reprises aux Drama Desk Awards 2017 notamment pour "Outstanding Musical" et "Outstanding Book of a Musical", The Lightning Thief nous raconte l'histoire du jeune Percy qui découvre à 12 ans qu'il est un demi-dieu et qu'il va devoir retrouver l'éclair de son père Zeus pour éviter une guerre entre les dieux. Cette production très épurée en terme de décors et de moyens se focalise notamment sur son livret sarcastique et sa musique éclectique très réussie.

Le "cast recording" est d'ailleurs disponible depuis le 7 juillet (ce qui est rare pour une production n'ayant joué qu'une quarantaine de représentations, ce qui souligne la forte demande en amont). Entre pop, rock, influences jazz et harmonies classiques à la Broadway, on voyage dans la mythologie grecque grâce à cette distribution menée avec talent par Chris McCarrell (ex-Marius dans Les Misérables). On retiendra l'ouverture punchy " The Day I Got Expelled", le touchant "Strong", le jazzy "Another Terrible Day" et les entêtants "Good Kid" et "Killer Quest" qui concluent le premier acte en beauté. La seconde partie est plus variée avec l'étrange mais fun "Lost", le pop-country "Drive" , l'inclassable "D.O.A" , "The Last Days of Summer" qui rappelle la beauté de Spring Awakening et le tubesque "Bring on the Monsters" concluant cette comédie musicale pas comme les autres qui aura su faire son chemin en quelques années et qui espère bien revenir à Broadway !

Crédit photo : Jeremy Daniel

The Lightning Thief : The Percy Jackson Musical inspiré des romans de Rick Riordan

Paroles et musiques : Rob Rokicki ; Livret : Joe Tracz ; Mise en scène : Stephen Brackett ; Chorégraphies : Patrick McCollum ; Décors : Lee Savage ; Costumes : Sydney Maresca

Avec : Chris McCarrell, Sarah Beth Pfeiffer, Jonathan Raviv, James Hayden Rodriguez, George Salazar, Kristin Stokes, Carrie Compere