Deux ans plus tard, voila que la comédie musicale rassemblant les plus grands succès d'Harold Prince arrive enfin à Broadway pour une durée limitée à partir du 3 août au Samuel J.Friedman Theatre de New York avec une troupe un peu différente dont Michael Xavier récemment vu dans l'excellente reprise de Sunset Boulevard ou encore Brandon Uranowitz nommé aux Tony Awards pour son rôle dans la reprise de Falsettos. Vous retrouverez également Chuck Cooper (Caroline, Or Change), Janet Dacal (In The Heights), Bryonha Marie Parham (The Book of Mormon), Emily Skinner (Side Show), Kaley Ann Voorhees (The Phantom of the Opera), Tony Yazbeck (On The Town) et Karen Ziemba (Contact). Il est rare de voir autant d'artistes issus de tout horizon de Broadway se rassembler autour d'un projet aussi prometteur et ambitieux.

Pour la cerise sur le gâteau, Harold Prince a fait appel au talentueux Jason Robert Brown (The Bridges of Madison County ; The Last Five Years) pour réorchestrer les chansons mais également en écrire de nouvelles comme le final "Wait Til' You See Whats Next". En 17 numéros incroyables, Prince of Broadway va tenter de faire découvrir à tous certaines comédies musicales oubliées et d'en faire revivre d'autres sous un nouveau jour. Rendez-vous en août pour notre critique complète d'un des premiers spectacles de cette nouvelle saison new-yorkaise.

Retrouvez l'ouverture du spectacle contenant 19 chansons de comédie musicale grâce à TheatreMania.com