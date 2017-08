Le remake cinéma intégrera de nouvelles chansons composées du duo de La La Land et Dear Evan Hansen, Benj Pasek et Justin Paul.

Actuellement en pré-production, le film Aladdin de Disney a l'ambition de faire aussi bien que La Belle et la Bête avec une adaptation cinéma fidèle au dessin animé original mais pour autant actualisé avec un vent de fraîcheur et quelques nouvelles chansons. Le réalisateur Guy Ritchie (Snatch ; Sherlock Holmes) s'est ainsi attaché les services de Ben Pasek et Justin Paul, les auteurs-compositeurs les plus en vue du moment et récemment lauréats de Tony Awards et d'Oscars pour leurs oeuvres.

Une distribution emmenée par Will Smith

Aucune date de sortie n'a encore été dévoilée (vraisemblablement pas avant 2018) mais on commence enfin à en savoir plus sur la distribution qui incarnera les rôles principaux. C'est lors d'une convention Disney (le D23) en Californie que les interprètes d'Aladdin, de Jasmine et du Génie ont été officiellement annoncés : il s'agit respectivement de Mena Massoud (Jack Ryan), Naomi Scott (Power Rangers, le film) et Will Smith (Men in Black). Ils devraient être rejoints par Marwan Kenzari (Meurtre sur l'Orient Express) dans le rôle de Jafar, mais aussi de Nasim Pedrad (de l'émission télévisée "Saturday Night Live"). Cette dernière incarnera Mara, une amie de Jasmine, un personnage qui n'existait pas dans le dessin animé de 1992.

Bien entendu, les chansons intemporelles d'Alan Menken, Tim Rice et Howard Ashman resteront intégrées au film, ce qui ne devrait pas être le cas des titres créés spécialement pour le spectacle de Broadway et du West End. Sauf surprise ?

Aladdin

Réalisation : Guy Ritchie, Production : Dan Lin ; Musiques : Alan Menken, Tim Rice, Howard Ashman, Benj Pasek et Justin Paul

Avec : Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar), Will Smith (le Génie), Nasim Pedrad (Mara)