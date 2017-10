La métropole québécoise accueillera plusieurs spectacles musicaux dans les prochains mois, comme nous vous l'annoncions dans le dossier spécial dédié à la saison 2017/2018. D'autres belles surprises viennent de s'ajouter à cet agenda dès le mois de novembre.

STOMP

24 novembre à la Place des Arts

La sensation internationale de percussion, STOMP, débarque en ville pour une seule soirée ! Créé à Brighton en 1991 par Luke Cresswell et Steve McNicholas, ce spectacle utilisant des objets du quotidien pour faire de la rythmique percussion ne cesse depuis de connaitre un grand succès partout sur son passage. Montréal aura droit à la toute dernière mouture de cette production qui a évolué au cours des années avec deux nouveaux numéros.

Présenté par evenko et Jeff Parry

Crystal du Cirque du Soleil

20 au 31 décembre 2017 au Centre Bell

Le Cirque du Soleil innove encore. Cette fois, c'est sur la glace que des acrobates et patineurs de renom accompliront leurs prouesses dans une expérience d'un tout nouveau genre. Adrénaline et performances audacieuses promettent d'être au rendez-vous alors que le public est invité à suivre l'héroïne du spectacle dans l'univers fantastique issu de son imagination.

Présenté par evenko

Les Misérables

7 au 11 février 2018 à la Place des Arts

Après la venue récente de The Phantom of the Opera en ville, Montréal aura encore droit à de la très grande visite avec le phénomène musical Les Misérables d'Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg qui sera présenté lui aussi par Cameron Mackintosh à la Place des Arts au mois de février prochain. Le public montréalais aura le bonheur de retrouver la dernière mouture de ce spectacle culte déjà acclamé à Broadway avec une toute nouvelle mise en scène et une scénographie réinventée s'inspirant des toiles de Victor Hugo.

Présenté par evenko et Broadway Across Canada

Saturday Night Fever

14 mars au 1er avril 2018 au Théâtre St-Denis

Après avoir embrasé le Palais des Sports de Paris à l'hiver dernier et le Capitole de Québec à l'été, c'est au tour de Montréal d'accueillir le spectacle musical Saturday Night Fever mettant en vedette Nico Archambault et Wynn Holmes au mois de mars prochain. L'occasion parfaite de redécouvrir les tubes disco emblématiques de ce spectacle adapté du film éponyme de 1977.

Un spectacle musical adapté par Philippe Hersen et mis en scène par Stéphane Jarny

Notons finalement que le spectacle Osez Rêver de Disney sur Glace reviendra en ville du 7 au 11 mars 2018 au Centre Bell. À vos agendas !