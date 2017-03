“War Paint” : le duel des divas à Broadway

Des années 30 aux années 60, elles ont construit un empire grâce à leur rivalité légendaire en montrant que tout est possible si on en a la volonté. Sans jamais se rencontrer et avec un combat qui dura des décennies, elles ont toutes les deux changé la face de l’industrie cosmétique et bien plus encore.

4 Tonys pour 2 légendes



En plus d’être une nouveauté à Broadway, War Paint a l’honneur de réunir deux artistes qui n’avaient encore jamais collaborés ensemble sur une comédie musicale mais qui à elle deux cumulent pas moins de 4 Tony Awards. Patti Lupone (Evita ; Gypsy) et Christine Ebersole (42nd Street ; Grey Gardens) sont des emblèmes de Broadway réputées pour leurs personnalités, leurs talents et leurs voix. Retrouver ces deux stars sur la même scène promet donc d'être un moment iconique pour tout amateur de comédie musicale.