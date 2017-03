Une expérience réussie, malgré des imperfections

Dans cet épisode intitulé Duet, les amis de Supergirl demandent de l'aide à Flash et son équipe, après que celle-ci ait été plongée dans le coma par le Music Meister, joué par Darren Criss (tiens, encore un invité de Glee). Subissant rapidement le même sort que son amie, Barry Allen se retrouve prisonnier avec elle dans une rêverie en forme de comédie musicale, le seul moyen pour en sortir étant de « suivre le script ». Les deux héros finiront par comprendre ce qui se cache derrière cette manœuvre du Music Meister, qui n'est peut-être pas celui qu'on croit.

L'épisode est écrit comme une comédie musicale, dans le sens où les chansons font avancer l'histoire. Mélissa Benoist propose pour commencer une délicieuse version de "Moon River", immortalisée par Audrey Hepburn dans le film Diamants sur Canapé. Ensuite, nous avons droit à un tableau de groupe dans la plus pure tradition de Broadway mené par Darren Criss sur "Put a Little Love in Your Heart". Le moment le plus fort de l'épisode restera "More I Cannot Wish You", extrait du musical Guys and Dolls, interprété par Victor Garber, John Barrowman et Jesse L. Martin. Pour ne rien gâcher, les producteurs nous proposent deux chansons originales, avec pour commencer le duo Melissa Benoist/Grant Gustin intitulé "Super Friend", écrit par Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend), qui voit les deux héros se livrer à un joli numéro de claquettes. Cerise sur le gâteau, Pasek and Paul, auteurs récemment oscarisés des chansons de La La Land, ont écrit "Runnin' Home to You", une très jolie ballade interprétée pour le final de l'épisode par Grant Gustin.

Pour les amateurs du genre, l'épisode est plutôt réussi et offre un bol d'air rafraîchissant au milieu d'une intrigue plutôt pesante jusqu'ici. Malheureusement, les délais de tournage et de production de ce genre de séries expliqueront probablement un play-back assez grossier, et une direction musicale qui aurait pu être davantage soignée. C'est regrettable, avec un tel plateau d'artistes. Mais ne gâchons pas notre plaisir, et espérons que les producteurs renouvelleront l'expérience à l'avenir. Pour patienter, on pourra se consoler en revoyant le numéro musical d'ouverture du neuvième épisode de la deuxième saison d'Agent Carter, une série de la franchise Marvel.

Retrouvez ci-dessous la bande annonce de l'épisode diffusé le 21 mars 2017 sur CW :