“Enooormes” bientôt au Théâtre Trévise à Paris

Un nouveau bébé est sur le point de naître, la comédie musicale Enoormes est une création qui verra le jour au début de l'année 2018.

Alyssa Landry, Emanuel Lenormand et Thierry Boulanger, auteurs et compositeur, entrent dans le quatrième mois de gestation de leur bébé dont le terme est prévu pour le 4 janvier 2018. On connaît déjà le nom, Enoormes est une comédie musicale qui traite de la grossessse. Des premières nausées jusqu'aux dernières contractions et toutes les émotions qu'une femme enceinte peut bien ressentir, rien ne semble être oublié.

Sur scène, deux trios de femmes enceintes interpréteront ces futures jeunes mamans, le premier est composé de Cécilia Cara (Roméo et Juliette, - De la haine à l'amour ; Voca People), Anaïs Delva (Salut Les Copains ; Spamalot) et Marion Posta (Mamma Mia !). Le second verra Magali Bonfils (Les Schtroumpfs ; Hair), Dalia Constantin (Bons Baisers de Broadway : Raiponce et le Prince Aventurier) et Claire Pérot (Cabaret ; Irma la douce) se donner la réplique.

Il y a quelques jours, toute l'équipe s'est retrouvée dans un parc parisien pour tourner un clip, qui aux vues des photos, promet d'être haut en couleurs et plein d'énergie, qu'on a hâte de découvrir, on l'espère prochainement.