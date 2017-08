Alors que la date approche, la pression augmente également pour l'équipe créative qui a été modifiée à de nombreuses reprises avant d'arriver à celle d'aujourd'hui. Pas moins de deux metteurs en scène, trois chorégraphes, deux décorateurs et deux "Elsa" ont été recrutés avant de trouver l'équipe définitive. En ce qui concerne les petites indiscrétions, on apprend que la comédie musicale durera vingt minutes de plus que le film soit environ deux heures et dix minutes. Une douzaine de chansons seront ajoutées aux sept déjà présentes dans le long-métrage (dont un nouveau solo d'Elsa intitulé "Dangerous to Dream") et l'on peut déjà vous annoncer sans grande surprise que le tube planétaire "Let it Go" achèvera le premier acte dans une scène spectaculaire accompagnée de brouillard, de neige et de rideaux en flocons de neiges fabriqués en cristaux Swarovski.

Dans le but de se focaliser sur les personnages existants, vous ne retrouverez pas les trolls en pierre qui seront remplacés par des créatures du folklore scandinave. Exit également le gigantesque montre de glace Marshmallow ainsi que la meute de loups. Il n'y aura pas moins de 40 personnes sur scène qui seront accompagnées par un large orchestre de 22 musiciens. Autant dire que Disney Theatrical a mis toutes les chances de son côté pour réitérer les succès d'Aladdin et de The Lion King avec Frozen. Après les quelques mois passés à Denver, la comédie musicale aura jusqu'à fin février pour apporter toutes les modifications nécessaires à l'œuvre avant que Frozen ne soit figé dans la glace à Broadway pour on l'espère de nombreuses années.

