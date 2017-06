Un des évènements de ce début d'année fut sans conteste la sortie du remake du grand classique de Disney de 1991 : "La Belle et la Bête". Surfant sur la vague d'un succès planétaire, une projection du film accompagné d'un orchestre symphonique est d'ores et déjà prévu au Royal Albert Hall de Londres à la fin de l'année.



Histoire éternelle



Dixième plus gros succès de l'histoire du cinéma avec plus d'1,2 milliard de dollars de recette, le remake "La Belle et la Bête" est un triomphe aux quatre coins du monde. Le film réalisé par Bill Condon avec un casting cinq étoile a réunit près de 3,5 millions de spectateurs dans l'hexagone et s'apprête à détrôner "La Reine des Neiges" sur la neuvième marche des dix plus gros succès de l'histoire du cinéma. Après l'engouement autour des film-concerts comme "Frozen Sing-Along" ou "Ratatouille In Concert", le Royal Albert Hall de Londres sera la première salle à accueillir la projection de "La Belle et la Bête" accompagné par l'un des orchestre symphoniques les plus enregistrés au monde et qui existe depuis 1945 : le "Philharmonia Orchestra".



Cette salle de spectacle pouvant accueillir plus de 5000 personnes est l'une des plus mythiques du Royaume-Uni et a déjà reçu les plus beaux orchestres mais également des stars de la musique comme Adele, ABBA ou encore les Spice Girls !