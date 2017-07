“Madiba le Musical” de retour à Paris et en tournée en 2018

A l'occasion du centenaire de Nelson Mandela, Madiba le Musical s'offre l'Olympia le 22 avril 2018 et annonce dans la foulée une nouvelle tournée hexagonale.

Les grands hommes ne meurent jamais, et Nelson Mandela en est la preuve. Entre autres hommages à ses combats et à sa vie mouvementée, la comédie musicale française de Jean-Pierre Hadida Madiba le Musical avait rencontré en 2016 un succès mitigé. Le seul single issu du show, "Freedom", n'avait notamment pas eu beaucoup d'écho. Fort de ses critiques relativement élogieuses et d'un message universel, le spectacle était néanmoins parvenu à jouer les prolongations au Comédia et à partir en tournée.

Et à partir du 5 avril 2018, Madiba le Musical repartira sur les routes françaises afin de célébrer en beauté le centenaire de Nelson Mandela. Une tournée qui devrait courir jusqu'au 31 mai 2018 et passera notamment par la mythique salle parisienne de l'Olympia le 22 avril – un endroit qui semble attirer de plus en plus de spectacles musicaux, Le Rouge et le Noir – l'Opéra Rock y faisant également escale pour une poignée de dates en janvier prochain.

On prend les mêmes et on recommence ?

Si la trame devrait rester la même – l'histoire d'amour fictive entre Helena Van Leden, une jeune blanche Afrikaner, et William Xulu, jeune militant noir, avec pour toile de fond la vie de Nelson Mandela et une Afrique du Sud déchirée par l'Apartheid –, on ne sait pas encore si des modifications seront apportées à la mise en scène de Pierre-Yves Duchesne ou aux chansons signées Jean-Pierre Hadida oscillant entre la musique soul et R'n'B et les chants traditionnels.

Concernant la distribution du spectacle, la production de Madiba le Musical a pour l'instant seulement glissé sur les réseaux sociaux qu'elle devrait rester à peu près similaire. Les fans du spectacle, eux, appellent surtout de leurs vœux un retour de Gwendal Marimoutou (Résiste ; Saturday Night Fever), qui avait joué le rôle de William en alternance avec Manu Vince en 2016, et de James Noah (Sister Act ; Gospel sur la colline) qui avait campé un Nelson Mandela plus vrai que nature. Une chose est sûre : l'esprit de Mandela et de la nation arc-en-ciel sera à nouveau au rendez-vous !

