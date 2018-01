“Moulin Rouge! The Musical” ouvrira ses portes à Boston dès le 27 Juin

Une des comédies musicales les plus attendues de 2018 est maintenant prête à se dévoiler au grand public. Moulin Rouge! The Musical fera ses débuts à l'Emerson Colonial Theatre de Boston et les places seront en vente très prochainement.

"Come What May"

Dix-sept ans après la sortie du film sur grand écran, "Moulin Rouge!" va faire ses grands débuts sur scène avec une nouvelle adaptation de l'œuvre de Baz Luhrman. Le film a toujours été source de débats houleux tant la réalisation et les choix artistiques étaient avant-gardistes pour l’époque. Espérons que la comédie musicale prennent autant de risques pour nous surprendre sur la scène de l’Emerson Colonial Théâtre à Boston fraichement rénové. Moulin Rouge! The Musical sera en effet le premier show à fouler les nouvelles les planches de ce théâtre historique qui fut la maison des débuts de grands classiques comme Carousel, La Cage aux Folles ou encore Follies avant que ces derniers connaissent le succès à New York.