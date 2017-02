Qui chantera aux Oscars cette année ?

L'homme du moment

Lin-Manuel Miranda est décidément partout. Alors qu'il est actuellement en tournage à Londres pour le film Mary Poppins Returns, et que sa comédie musicale Hamilton remporte un immense succès à Broadway, le jeune auteur compositeur chantera lors de la cérémonie. Il interprétera la chanson ''How Far I'll Go'' (''Le bleu lumière'' en français) du film Vaiana dont il a signé la bande originale. Il sera accompagné par Auli'i Cravalho, la voix originale du personnage principal. Si jamais Lin-Manuel Miranda remporte la récompense suprême ce soir là, il sera le plus jeune artiste à avoir obtenu l'EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony).

Le succès La La Land

Cette année, le grand favori des Oscars est La La Land. Le superbe film de Damien Chazelle comptabilise 14 nominations, un record partagé avec les films Titanic et All About Eve. Il n'est donc pas étonnant que deux des chansons du film soient nommées dans cette catégorie. Petite ombre au tableau, ni Emma Stone, ni Ryan Gosling ne chanteront lors de la cérémonie. Les deux chansons nommées, ''City of Stars'' et ''Audition'', seront interprétées par le chanteur John Legend qui joue le rôle de Keith dans le film. À noter que la chanson ''City of Stars'' a déjà remporté le Golden Globes le mois dernier.

Justin Timberlake sera également de la partie, il interprétera la chanson ''Can't Stop the Feeling'' qu'il a co-écrite pour le film Les Trolls. Et enfin Sting représentera Jim : The James Foley Story, un documentaire sur le journaliste James Foley, qui fut le premier otage américain exécuté par Daech.

On vous donne donc rendez vous le 26 février pour découvrir les résultats. À vos pronostics !