“Strictly Ballroom – The Musical” fera danser Londres en 2018

Ce sera donc pour la première fois que le spectacle se jouera dans le West-End après des productions à Sydney, Toronto ou à West Yorkshire dans le Royaume-Uni qui ont toutes récoltés un franc succès. Drew McOnie, ayant gagné l'Olivier Award en 2016 pour les chorégraphies de la reprise d' In The Heights à Londres s'occupera de la mise en scène mais également de la chorégraphie de cette nouvelle production. Les chansons de Baz Luhrman présentent dans le film seront de retour sur scène comme les mythiques "Love is in the Air" ou "Time After Time". La distribution sera annoncée prochainement mais les places sont d'ores et déjà en vente pour aller se trémousser au Piccadilly Theatre à partir du 16 mars 2018 de l'autre côté de la Manche.

Retrouvez la bande annonce du spectacle "Strictly Ballroom" à West Yorkshire