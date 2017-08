Suite au triomphe de sa reprise à Londres en 2016 et à Broadway en 2017, Glenn Close serait en négociation pour l'adaptation cinématographique de Sunset Boulevard, la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber.

Sunset Boulevard, d'abord un film non musical de 1950 écrit et réalisé par Billy Wilder, a été adapté en comédie musicale par Don Black (Mrs. Henderson Presents) et Christopher Hampton (Dracula, the musical) sur une musique d'Andrew Lloyd Webber (Cats ; Evita) en 1991. Son succès à Broadway en 1995 fut immédiat, remportant sept Tony Awards, avec dans la distribution Alan Campbell en Joe Gillis et déjà Glenn Close en Norma Desmond.

Plus de vingt ans après, en 2016, Glenn Close reprend le rôle de Norma Desmond dans un "revival" grandiose de Sunset Boulevard à l'English National Opera de Londres, avec un orchestre symphonique, pendant 4 semaines. Fort de son succès, la production est transférée ensuite à Broadway en 2017 au Palace Theatre.

Séances à guichets fermés et standing ovations dédiées à Glenn Close ont certainement convaincu les producteurs à discuter d'une adaptation cinématographique du musical, avec la fantastique créatrice de Cruella incarnant la star de cinéma. Le réalisateur Ryan Murphy (Glee) aurait été contacté pour ce projet. Croisons les doigts pour que ce projet devienne réalité, et vienne ravir les fans.