Star de Youtube et chanteur à Broadway, Todrick Hall vient pour la première fois en France pour présenter son "visual album" inspiré du Wizard of Oz sur la scène de la Cigale à Paris.

De youtubeur à performer



Avec plus de 2 millions d'abonnés à sa chaîne Youtube, Todrick Hall est devenu célèbre pour ses qualités multiples d'acteur, chanteur, danseur, chorégraphe et metteur en scène. Ses nombreuses vidéos parodiques sur internet ont eu un succès fou et sa participation à la neuvième saison d'"American Idol" en 2009 aux Etats-Unis a boosté sa popularité. Sa parodie de La Belle et la Bête a été vue notamment plus de 7 millions de fois.