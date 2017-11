Le somptueux London Coliseum qui met à l’affiche depuis trois ans une comédie musicale dans chaque saison, proposera au printemps 2018 deux comédies musicales dont une d’un répertoire pop-rock : une innovation pour cette institution.

Chess : un musical pop-rock dans une maison d’opéra

Chess est une œuvre relativement atypique dans le paysage de la comédie musicale. Créée – comme souvent dans les années 1980 - initialement sous forme d’un concept-album, la première version scénique de Chess fut créée dans le West End en 1986, puis à Broadway en 1988. Depuis, seules des productions ponctuelles de tournée ou des versions concert ont eu lieu, et aucun revival n’a été donné à Broadway ou dans le West End. Une situation atypique au regard du franc succès des ventes de l’album initial, et en particulier de la chanson "One night in Bangkok" qui fut un hit planétaire. Une situation encore plus étonnante quand on sait que les compositeurs de ce musical sont les membres du groupe ABBA Benny Andersson et Bjorn Ulvaeus, accompagnés de Tim Rice pour les paroles.

Sur un livret de Tim Rice et Richard Nelson, Chess est l’histoire fictive de deux champions d’échec : l’un américain et l’autre russe, qui s’affrontent lors d’un tournoi mondial d’échec, en pleine Guerre Froide. Bien que fictive, les personnages de ce récit sont largement inspirés du champion d’échec américain Bobby Fischer et du champion russe Anatoly Karpov, tout en reprenant des éléments historiques de la Guerre Froide et des très hautes tensions entre l’URSS et les Etats-Unis. La mise en scène de cette nouvelle version au London Coliseum sera réalisée par Tim Rice et Laurence Connor (Miss Saigon) et la chorégraphie par Stephen Mear (au Théâtre du Châtelet : Singin’in the Rain ; 42nd Street). La distribution n’a pas encore été annoncée. Chess sera à l’affiche de l’English National Opera en mai et juin 2018.

Kiss me Kate : un musical de l’Age d’Or pour la fin de saison

L’adaptation par Cole Porter en comédie musicale de la pièce de Shakespeare La Mégère apprivoisée (que l’on a pu découvrir dans une autre production au Théâtre du Châtelet en 2016) sera à l’affiche du London Coliseum en juin 2018. Cette production, initialement jouée à la Kilworth House dans la région de Leicester, nous avait conquis notamment par ses chorégraphies. Avec des musiques et paroles écrites par Cole Porter, on retrouve dans ce monument de la comédie musicale des chansons devenues des standards de jazz, notamment "Too dar hot", et "So in love". Si la distribution de la version londonienne n’a pas été annoncée, on espère pouvoir retrouver Monique Young, présente à la Kilworth House, que l’on avait pu également admirer dans 42nd Street au Théâtre du Châtelet.

English National Opera - London Coliseum

www.eno.org

Chess, de Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Tim Rice et Richard Nelson

du 26 avril au 2 juin 2018

Kiss me Kate, de Cole Porter

du 20 au 30 juin 2018