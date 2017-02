Critique d’album : “Priscilla, Folle du Désert- La comédie musicale”

Une avalanche de tubes disco-pop



Le gros point fort de Priscilla, Folle du Désert est de proposer une sélection de chansons qui sont quasiment toutes connues du grand public. Entre le bouillant "It's Raining Men", l'entraînant "Boogie Wonderland", et l'inoubliable "I Will Survive", il sera difficile de rester sur son siège tellement l'envie de danser se fait ressentir à la première écoute. Composé de 14 titres, l'album se focalise sur les chansons les plus entrainantes du spectacle comme "Hot Stuff" ou encore le final explosif "Finally". On regrette l'absence des émouvants "True Colors" et "We Belong" qui seront sans conteste de beaux moments sur scène. Et, même si elle est moins connue du grand public, on aurait adoré retrouver "Color my World" qui est une des chansons les plus pétillantes du show assurant un numéro inoubliable aux costumes délirant.



La petite particularité de notre Priscilla, Folle du Désert est qu'elle mélangera des chansons qui étaient dans la version originale en Australie ainsi que certaines modifications de la version Broadway et Londonienne. En effet, en fonction du public, certains ajustements ont été fait pour être au plus proche des goûts de la population. En Australie et à Londres par exemple, vous pouviez entendre "Confide in Me" ou "Come Into my World" de la chanteuse Kylie Minogue très apprécié de ces publics. En revanche c'est Madonna qui était à l'honneur à Broadway avec "Material Girl" et "Like a Prayer".

Nous ne connaissons pas encore l'intégralité des chansons du spectacle à Paris. Cependant, nous aurons le retour de la chanson "Venus" du groupe Shocking Blue, plus connue chez nous grâce au groupe Bananarama (et à sa publicité pour les rasoirs) qui était uniquement présente dans la version originale du spectacle en 2006. Petite nouveauté pour nous, la chanson "Can't get you out of my Head" qui malheureusement n'apporte pas grand chose à l'album dans une version quasiment identique à celle de Kylie Minogue sortie en 2001.

Une distribution qui en a sous le capot

Nous vous présentions récemment les artistes qui fouleront les planches du Casino de Paris dès cette semaine et la qualité de cette troupe se ressent sur l'enregistrement. Les Divas interprétées par Amalya Dellepierre (Swinging Life ; The Voice saison 1), Kania Allard (Sister Act ; Flashdance), Ana Ka (Le Bal des Vampires ; The Voice saison 5), Sofia Mountassir (Love Circus) et Stacey King (The Voice saison 3) sont plus mises en avant que les rôle masculins car très présentes entre les scènes.