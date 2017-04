Pour ceux qui n'auraient pas la chance de s'envoler vers New-York prochainement pour découvrir ce nouveau musical, vous pouvez déjà télécharger depuis quelques jours l'intégralité des chansons du spectacle sur internet. Vous pourrez reconnaître la patte créative du compositeur de Matilda avec des morceaux très variés passant des cordes aux cuivres, le tout remarquablement écrit. On retiendra notamment le vibrant "One Day", l'entêtant "If I Had My Time Again" et le sublime "Seeing You". Groundhog Day sort de l'ordinaire parmi les productions actuelles à Broadway et quelque chose nous dit qu'après l'avoir vu on pourrait le revoir encore, et encore, et encore....

Retrouvez des extraits de "Groundhog Day" grâce à Broadway.com