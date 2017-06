Après une lecture du projet en janvier dernier, les détails se précisent sur la comédie musicale qui pourrait débuter en 2018 à Broadway. Le livret devrait être écrit par Rick Elice (Jersey Boys) et la mise en scène imaginée par Jason Moore (qui a déjà travaillé sur la comédie musicale Avenue Q mais également sur le film "Pitch Perfect"). On devrait retrouver les tubes de la chanteuse comme "I Got you Babe", "Believe", "Take Me Home" ou encore "If I Could Turn Back Time".

Le spectacle devrait se focaliser sur trois aspects bien distincts de la vie de Cher et chacun sera interprété par une artiste différente. La première du nom de Babe sera l'adolescente qui est tombée amoureuse de Sonny Bono, la seconde nommée Lady interprétera l'artiste puissante devant faire face aux défis de l'industrie musicale tandis que Star, la dernière, mettra en lumière la femme épanouie que l'on connaît aujourd'hui avec son expérience, ses réussites et ses échecs.

Bien que la chanteuse ne remonte pas sur scène pour le projet, trois artistes d'envergure sont venues prêter mains fortes à la lecture qui s'est tenue en début d'année pour interpréter ces trois personnages ne faisant qu'un. Jillian Mueller (Bye Bye Birdie), Lesli Margherita (Matilda) et Lena Hall, qui nous avait bluffé dans Hedwig and the Angry Inch, ont eu la lourde tâche de donner vie à celle dont la voix est reconnaissable parmi tant d'autres. Sobrement intitulé "Cher : The Musical" pour le moment, nous espérons que cette comédie musicale réussisse à faire passer l'émotion de la vie la chanteuse sans oublier ses extravagances scéniques pour lesquelles elle est si célèbre. Réponse l'année prochaine à Broadway !