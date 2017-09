"It's so nice to see you back where you belong"

On ne présente plus Bernadette Peters, l'une des plus grandes divas de Broadway, récompensée de deux Tony Awards pour ses prestations dans Song and Dance et Annie Get Your Gun, ainsi qu'un Tony d'honneur. Elle est surtout connue pour ses collaborations avec Stephen Sondheim. Avec lui elle a créé le double rôle de Dot/Marie dans Sunday in the Park with George, ainsi que celui de la sorcière dans Into the Woods. Sa dernière apparition sur les planches de Broadway était en 2012 dans le dernier ''revivals'' de Follies. On a également pu la voir dans la série Smash où elle interprétait la mère d'Ivy Linn (Megan Hilty). À noter que contrairement à Bette Midler, qui n'assure pas la représentation du mardi soir, Bernadette Peters assurera bien les huit représentations hebdomadaires. L'actuelle Dolly du mardi, la géniale Donna Murphy (Passion ; Raiponce), jouera sa dernière représentation le 9 janvier.