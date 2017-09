La seconde partie débute quant à elle par la création de Sara Bareilles (Waitress) "Poor Pirates" qui n'est pas sans rappeler Finding Neverland. Mais le rock n'est jamais bien loin avec Steven Tyler d'Aérosmith qui a bien gardé le style de son groupe avec le punchy "Bikini Bottom Boogie" et ses sous-entendus. Idem pour "Chop to the Top" (composé par Lady Antebellum) interprété par Sandy l'écureuil et Bob l'éponge dans un duo pop qui reste facilement en tête à l'image des tubes du groupe. La ballade du spectacle "(I Guess I) Miss You" quant à elle a été composé par John Legend pour notre tandem héroïque Patrick et Bob l'éponge toute en émotion et rires grâce à son texte efficace. Pour continuer dans la diversité, "I'm Not a Loser" nous offre le second showstopper du spectacle avec un numéro jazzy-rock de Carlo Tentacule et ses anémones, incluant un solo de claquettes que l'on a hâte de découvrir sur scène. La comédie musicale s'achèvera sur "Best Day Ever", avec son côté "Beatles" qui invite automatiquement le spectateur à taper dans ses mains et reprendre en chœur le refrain ainsi qu'une reprise de "Bikini Bottom Day" et du générique du dessin animé pour fermer la boucle d'un voyage musical sous l'océan des plus rafraichissants.



Malgré le très grand nombre d'auteurs/compositeurs sur ce projet, SpongeBob SquarePants réussi le pari de proposer, en tout cas musicalement, une œuvre tout public avec plusieurs niveaux de lectures et de multiples influences musicales. Même si certaines chansons passent à côté, cette comédie musicale promet d'être un festival visuel original avec des mélodies qui risquent de vous rester en tête après avoir quitté Bikini Bottom.

Coups de cœurs : "Bikini Bottom Day", "Super Sea Star Savior", "Tomorrow Is","Best Day Ever"

Coups de mou : "When the Going Gets Tough", "Daddy Knows Best","No Control"

