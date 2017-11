L’agenda des comédies musicales à l’affiche à Paris en novembre 2017

Voir toutes les publications de Baptiste Delval

Co-fondateur de Musical Avenue et rédacteur-en-chef du site jusqu'en 2013, je suis bien évidemment un passionné de comédies musicales et en aime tous les aspects. Si mes œuvres de prédilections sont plutôt récentes et en anglais, je m'intéresse tout autant à la création française et aux œuvres cultes. Mes musicals favoris sont "Next to Normal", "Hedwig & the Angry Inch", "Falsettos", et je suis plus généralement un admirateur du travail de William Finn. Après plusieurs années de conservatoire à étudier le piano et le chant lyrique, j'ai abordé la comédie musicale par son biais le plus rock : en 2005, j'ai co-adapté en Français le livret de "Hedwig & the Angry Inch" (La Scène Bastille ; Le Sentier des Halles ; Espace Pierre Cardin) puis j'ai rejoint une troupe d'animation de "The Rocky Horror Picture Show" au Studio Galande. En 2010, j'ai signé l'adaptation française (livret et paroles) de la comédie musicale "Sauna – Le musical" (Vingtième Théâtre ; Théâtre Clavel). Depuis 2015, je suis également à l'origine en France de "Gutenberg ! Le musical" (Avignon OFF ; Le Sentier des Halles) dont je suis l'adapteur. Le spectacle s'est installé au Sentier des Halles depuis septembre 2016. Je développe également ma première pièce musicale originale intitulée "You Don't Nomi" et consacrée à la carrière et au répertoire du chanteur Klaus Nomi.