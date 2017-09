Dossier : La saison 2017/2018 à Broadway

Si la saison dernière était extrêmement riche à Broadway, celle qui s'annonce semble sur le papier moins excitante, avec peu de vraies nouveautés et le retour en puissance des ''juke-box musicals''. Le temps nous dira ce qu'il en sera réellement (et espérons qu'il nous donnera tort). Voici un tour d'horizon de ce qui attend le public new-yorkais cette saison.

Le mois de septembre a commencé de façon un peu brutale à Broadway. Trois comédies musicales ayant ouvert la saison passée ont dû jouer leurs dernières. C'était le cas récemment de Bandstand et de Groundhog Day. Plus tôt dans le mois c'était le superbe et innovant Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ces spectacles libèrent donc leurs théâtres respectifs laissant la place à de nouveaux spectacles venu tenter leurs chances sur la grande avenue blanche, pour le meilleur et pour le pire. Voici ce à quoi ressemblera la saison 2017/2018 à Broadway.

La pépite Off-Broadway

The Band's Visit

À partir du 9 novembre 2017 au Ethel Barrymore Theatre

La sensation Off-Broadway de la saison dernière fait son arrivée à Broadway. Il s'agit d'une adaptation du film éponyme de 2007. Ce dernier suivait un groupe de musique formé par des membres de la police Égyptienne. Ils doivent se rendre en Israël pour donner un concert, mais suite à un malentendu à la frontière, ils se retrouvent dans un village isolé au milieu du désert. Le livret est d'Itamar Moses et la partition de David Yazbek (The Full Monty ; Women on the Verge of a Nervous Breakdown). La distribution reste globalement la même que lors de son exploitation Off-Broadway, à l'exception entre autres d'Adam Kantor (Rent ; Fiddler on the Roof) qui intégrera le spectacle. Le spectacle a déjà de nombreuses récompenses à son tableau de chasse, notamment le Outer Circle Critics Award et le Drama Desk Award de la meilleure partition. Un début de carrière assez similaire à ceux de Fun Home, Hamilton ou Dear Evan Hansen. Inutile de dire que le spectacle part déjà favori pour les Tony Awards.

Les adaptations de films et dessins animés

SpongeBob SquarePants

À partir du 4 décembre 2017 au Palace Theatre

Le héros de Nickelodeon qui vit dans un ananas géant au fond de la mer arrive enfin à Broadway. Le spectacle a joué ses premières représentations à Chicago l'année dernière, où il a été plutôt bien accueilli, et s'installe désormais au Palace Theatre. Le livret est de Kyle Jarrow. La partition quand à elle est signée par pas moins de seize artistes, dont David Bowie, Cindy Lauper, Sara Bareilles et John Legend. La distribution des rôles principaux reste la même qu'à Chicago, avec Gavin Lee (Mary Poppins) dans le rôle de Carlo Tentacule, Lilli Cooper (Spring Awakening) dans le rôle de Sandy Écureil, Danny Skinner dans le rôle de Patrick et Ethan Slater dans le rôle titre. Pour ces deux derniers, il s'agira de leurs débuts à Broadway.

Frozen

À partir du 22 mars 2018 au St James Theatre

Attendu avec impatience par les fans depuis la sortie du film, la comédie musicale Frozen arrive enfin à Broadway. Bien avant le début des représentations, le spectacle a fait beaucoup parler de lui, notamment grâce à ses gros changements dans l'équipe de création. Lors du tout premier atelier de développement, la mise en scène était confié à Alex Timbers (Rocky), la chorégraphie à Peter Darling (Billy Elliot) et le rôle d'Elsa était interprété par Betsy Wolfe (actuellement dans Waitress). C'est finalement Michael Grandage (Evita) qui signe la mise en scène, Rob Ashford (Evita) la chorégraphie et c'est Caissie Levy (Ghost ; Les Misérables) qui interprétera le rôle d'Elsa. Le reste de la distribution comprend Patti Murin (Lysistrata Jones) dans le rôle d'Anna, Jelani Alladin qui fera ses débuts à Broadway dans le rôle de Kristoff et John Riddle (The Visit) dans le rôle de Hans. Pour l'occasion le couple oscarisé Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez ont écrit une quinzaine de nouvelles chansons. Le spectacle se joue actuellement à Denvert avant d'affronter la scène new-yorkaise.

Mean Girls

À partir du 8 avril 2018 à l'August Wilson Theatre

Sorti en 2004, le film Mean Girls (Lolita malgré moi) devient une comédie musicale. Ce projet était en cours depuis 2013 et voit enfin son aboutissement. Derrière cette idée se cache Tina Fey, la créatrice des séries 30 Rock et The Unbreakable Kimmy Schmidt, également l'auteur du scénario original. Elle signera donc le livret du spectacle tandis que les chansons seront composés par son mari Jeff Richmond (compositeur de 30 Rock et Kimmy Schmidt) et écrite par Nell Benjamin (Legally Blonde). La mise en scène est confié à Casey Nicholaw (The Book of Mormon ; Aladdin). Le rôle de Cady, tenu par Lindsay Lohan dans le film, sera interprété par Erika Henningsen (Les Misérables), et ce sont Taylor Louderman (Kinky Boots), Ashley Park (The King and I) et Kate Rockwell (Bring It On The Musical) qui se glisseront dans les tenues roses des redoutables Plastiques. À noter que Kerry Buttler (Hairspray ; Catch Me If You Can) est également de la partie, elle reprendra le rôle de Mrs Norbury, celui tenu par Tina Fey dans le film. Avant d'arriver à Broadway, le spectacle se produira du 31 octobre au 3 décembre à Washington.

Les ''juke-box musicals''

Prince of Broadway

Depuis le 24 août 2017 au Samuel J. Friedman Theatre

Cela faisait plusieurs années que la venue de cette revue devait se jouer à Broadway. Après une première mondiale au Japon en 2015, avec entre autre Ramin Karimloo (The Phantom of the Opera ; Anastasia), le spectacle se joue actuellement à Broadway depuis la fin du mois d'août, faisant de lui la première comédie musicale de la saison. Il s'agit d'un hommage à Harold Prince, metteur en scène emblématique dans le monde de la comédie musicale. On lui doit entre autres les mises en scène originales de Cabaret, Company ou encore The Phantom of the Opera. Le public aura l'occasion de (re)découvrir des extraits de ces œuvres majeures. Comme on est jamais mieux servi que par soit même, c'est Harold Prince qui signe la mise en scène de ce spectacle, secondé par Susan Stroman (The Producers ; Big Fish). Une chanson originale écrite et composée par Jason Robert Brown (Parade ; Last Five Years) clôt le spectacle. La distribution comprend entre autres Michael Xavier (Sunset Boulevard), Brandon Uranowitz (Falsettos) et Emily Skinner (Side Show). On a eu l'occasion de voir ce spectacle lors des "previews", voici notre critique.

Escape to Margaritaville

À partir du 15 mars 2018 au Marquis Theatre

On Your Feet quitte l'affiche pour laisser place à un autre ''juke-box musical'', Escape to Margaritaville. Cette comédie musicale qui a joué sa première mondiale à la Jolla Playhouse au début de l'été est basée sur la musique du célèbre chanteur Jimmy Buffet, qui se trouve être également propriétaire d'une chaîne de restaurant nommée... Margaritaville ! En plus d'entendre ses plus grands tubes, le public aura l'occasion de découvrir des chansons spécialement écrites et composées pour l'occasion par Jimmy Buffet. Le livret est de Greg Garcia (Raising Hope) et Mike O'Malley (Shameless), et la mise en scène est de Christopher Ashley, qui a récemment obtenu un Tony Award pour son travail sur Come From Away. Les rôles principaux seront interprétés, comme à la Jolla, par Paul Alexander Nolan (Bright Star), Alison Luff (Matilda) et Lisa Howard (It Shoulda Been You).

Les classiques indémodables

Once on This Island

À partir du 3 décembre 2017 au Circle in the Square Theatre

Crée en 1990 dans un petit théâtre de 200 places, Once on This Island a connu un succès surprenant. Le spectacle fut transféré à Broadway l'année suivante où il s'est joué pendant plus d'un an, récoltant huit nominations aux Tony Awards et faisant de son héroïne, LaChanze (The Color Purple ; If/Then) une star. Il s'agissait de la première comédie musicale de Stephen Flaherty et Lynn Ahrens, que l'on connaît surtout grâce à Ragtime et Anastasia (film et spectacle). C'est donc le premier ''revival'' de cette œuvre qui est une adaptation du roman My Love, My Love or The Peasant Girl de Rosa Guy. L'action se déroule sur une île tropicale où une jeune paysanne, Ti Moune, essaye d'unir les gens, malgré leurs différences sociales, grâce au pouvoir de l'amour. Cette production sera mise en scène par Michael Arden qui avait bluffé Broadway il y a deux saisons avec sa version de Spring Awakening. Comme à la création, le rôle de Ti Moune est confié à une jeune inconnue, il s'agit ici de Hailey Kilgore qui fera ses débuts à Broadway. Le reste de la distribution comprend entre autres Lea Salonga (Miss Saigon ; Les Misérables) dans le rôle d'Erzulie, la déesse de l'amour, Merle Dandrige (Tarzan) dans le rôle de Papa Ge, le démon de la mort et Alex Newell (Glee) dans le rôle d'Asaka, la mère de la terre.

My Fair Lady

À partir du 19 avril 2018 au Vivian Beaumont Theatre

Cela fait presque quinze ans depuis la dernière production de My Fair Lady à Broadway. Il était grand temps que ce chef d’œuvre d'Alan Jay Lerner et Frederick Loewe (Camelot ; Gigi) retourne sur les planches new yorkaise. Crée en 1956, cette adaptation de Pygmalion avait pour vedette Rex Harrison et la toute jeune Julie Andrews dans le rôle d'Eliza Doolittle qui propulsa sa carrière. Le spectacle fut immortalisé sur grand écran, toujours avec Rex Harrison aux côtés d'Audrey Hepburn cette fois ci. La mise en scène est confiée à Bartlett Sher, qui depuis quelques saisons se plaît à remonter ces grands classiques avec brio, on lui doit notamment les dernières productions de South Pacific, The King and I et Fiddler on the Roof. Côté distribution, les pronostics vont bon train. Au départ les noms qui circulaient pour jouer Eliza étaient Laura Benanti (She Loves Me ; Supergirl) et Ashley Park (The King and I). Mais ces dernières étant malheureusement (car elles auraient été fantastiques) retenues par d'autres projets, les rumeurs se tournent désormais vers Lauren Ambrose (Six Feet Under), qui devait déjà jouer Fanny Brice dans un potentiel ''revival'' de Funny Girl mis en scène par... Bartlett Sher ! Pour le rôle d'Higgins, le célèbre acteur britannique Colin Firth était fortement pressenti, mais ce dernier a fait taire les rumeurs. À suivre.

Carousel

À partir du 12 avril 2018 à l'Imperial Theatre

Tout comme My Fair Lady, cela fait plus de quinze ans que ce classique de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II n'a pas été donné à Broadway. Cette nouvelle production aura le droit à une distribution de luxe. Le couple Julie Jordan et Billy Bigelow sera incarné par deux des acteurs les plus côtés de Broadway actuellement, Jessie Mueller (Beautiful ; Waitress) et Joshua Henry (The Scottsboro Boys ; Violet). Le rôle de Nettie Fowler, sera lui tenu par la célèbre soprano Renée Fleming pour qui ce sera la première comédie musicale. À noter, malheureusement, que Betsy Wolfe (Falsettos ; Waitress), initialement annoncée dans le rôle de Carrie Pipperidge, vient d'annuler sa participation au spectacle suite à un problème de disponibilité. Inutile de dire que le monde pleure cette opportunité manquée de l'entendre chanter ''Mister Snow''. La mise en scène de cette production sera confié à Jack O'Brien (Hairspray ; Charlie and the Chocolate Factory) et la chorégraphie à Justin Peck, danseur du New York City Ballet et le chorégraphe que le monde du ballet s'arrache !

Rumeurs et autres bruits de couloirs

Roman Holiday

Le film culte avec Audrey Hepburn et Gregory Peck devient une comédie musicale. Une première version a été crée en 2001, mais une nouvelle version a fait sa première en mai dernier à San Francisco, avec l'objectif d'arriver à Broadway cette saison. Le livret est de Paul Blake (Irving Berlin's White Christmas) et la partition pioche dans le répertoire de Cole Porter. Les rôles principaux étaient tenus à San Francisco par Stephanie Styles (Newsies) et Drew Gheling (Waitress).

Hadestown

À l'origine un concept album écrit par la chanteuse Anaïs Mitchell retraçant le voyage d'Orphée dans les enfers, Hadestown est devenue une comédie musicale qui se joua Off-Broadway en 2016. La mise en scène était signée par Rachel Chavkin (Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812). Il semblerait que les producteurs lorgnent Broadway pour ce spectacle. En attendant un album sortira le mois prochain et une production canadienne est prévue pour la fin d'année.

Here Lies Love

Cette comédie musicale immersive sur la vie d'Imelda Marcos, femme de Ferdinand Marcos, dixième président des Philippines, a vu le jour Off-Broadway en 2013. La particularité de ce spectacle était que le théâtre était transformé en boîte de nuit. Les musiques étaient de David Byrne et Fatboy Slim, et la comédienne Ruthie Ann Miles (The King and I) en était la vedette. Une nouvelle production, retravaillée pour être joué dans un théâtre traditionnel mais sans perdre le côté club, a vu le jour à Seattle il y a quelques mois, dans le but d'emmener le spectacle vers d'autres cieux, notamment Broadway...

Dreamgirls

Actuellement à l'affiche du Savoy Theatre, cette production de Dreamgirls pourrait bien arriver à Broadway au printemps ou la saison prochaine. L'occasion pour Amber Riley de reproduire sa performance magistrale qui lui valu un Oliver Award, et sait, peut être remporter un Tony Award.

Sweet Charity

L'an dernier, Sutton Foster avait profité de la pause entre deux saisons de Younger pour faire son retour sur la scène New Yorkaise. Elle s'est attaquée cette fois au rôle iconique de Sweet Charity crée pour Gwen Verdon et immortalisé sur grand écran par Shirley Maclaine. Les producteurs n'ont jamais caché leurs désirs d'emmener ce spectacle à Broadway, et ce malgré des critiques mitigées.

Toujours à l'affiche

Si vous voulez voir les productions actuelles de Cats et de Miss Saigon, dépêchez vous. Ces spectacles fermeront leurs portes respectivement le 30 décembre et le 14 janvier. Parmi les succès de ces cinq dernières saisons, sont encore à l'affiche Dear Evan Hansen, Come From Away, Anastasia, Charlie and the Chocolate Factory, War Paint, Hello, Dolly !, Waitress, School of Rock, Beautiful : The Carole King Musical, Aladdin, Kinky Boots et bien sur le phénomène Hamilton qui ne montre aucun signe de faiblesse. Vous pouvez également voir les inusables Chicago, Wicked, The Book of Mormon, The Lion King et l’indétrônable The Phantom of the Opera !